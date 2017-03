Dreux : deux hommes arrêtés après le vol de la Porsche de Florent Pagny

Le chanteur avait été agressé dans la nuit du samedi 14 janvier. Vers minuit, il double une voiture blanche quand le conducteur de ce véhicule lui somme de s'arrêter en actionnant un gyrophare bleu. Les deux faux policiers descendent alors de leur voiture avant de menacer Florent Pagny avec un pistolet. Les voleurs laissent le chanteur récupérer sa sacoche et son téléphone portable puis prennent la fuite avec la Porsche.

La voiture est retrouvée quelques jours plus tard par les gendarmes à Mézières-en-Drouais (Eure-et-Loir). La photo de cette Porsche 911 produite à seulement quelques exemplaires avait été diffusée dans toute la France et les militaires l’ont immédiatement reconnue. Plusieurs empreintes digitales ont été relevées et ont permis d’identifier un premier suspect. Ils ont ensuite étudié les données de son téléphone portable, ce qui leur a permis d’identifier le second homme interpellé.