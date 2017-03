Drôme : deux ados avouent une violente agression homophobe contre un homme piégé via internet

Très vite, les enquêteurs mettent la main sur les deux auteurs. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils n’ont rien du profil de délinquant juvénile. Il s’agit de deux élèves sans histoires, inconnus des services de police et issus de bonnes familles. Tous deux ont reconnu les faits et ont été présentés mercredi à un juge des enfants à Valence.





Le parquet a requis leur placement en centre éducatif fermé. Un complice, majeur, impliqué pour avoir transporté les deux garçons en voiture sur les lieux du rendez-vous, a été remis en liberté sous contrôle judiciaire avant d’être prochainement jugé.