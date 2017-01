Drôme : une institutrice suspendue après avoir scotché des élèves à leur chaise

Voilà une bien curieuse façon de punir ses élèves. Une institutrice de la Drôme est accusée d'avoir entravé de jeunes élèves indisciplinés avec du ruban adhésif. Les faits se seraient déroulés mardi 17 et mercredi 18 janvier et concerneraient des enfants de maternelle, CP et CE1, selon France 3 Rhône-Alpes.





La professeure des écoles mise en cause, qui avait fait sa première rentrée en septembre, a été suspendue et remplacée dès ce lundi 23 janvier par l’inspection d’académie. Une enquête administrative a également été ouverte et une psychologue scolaire est intervenue auprès des enfants des classes concernées, précise France-Bleu qui s'est procuré le communiqué de l'inspection académique. Quelques lignes laconiques : "Une enseignante a utilisé du ruban adhésif pour maintenir des élèves agités sur leur chaise".