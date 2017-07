"Elle n'aurait pas tenu quelques jours de plus sans traitement ": le soulagement des parents de Margot Floquet, disparue à Biarritz et retrouvée en Espagne

"Margot a été retrouvée dimanche grâce à l’action conjointe des polices française et espagnole suite aux signalements et avis de recherches qui ont été diffusés sur les réseaux sociaux notamment, explique à LCI le papa de la jeune Aixoise, qui, comme sa femme, souhaite garder l’anonymat. Un jeune garçon a croisé sa route ce week-end et l’a accueilli au domicile familial. Il a vu qu’elle errait, qu’elle avait l’air perdue. Mais il n’en savait pas plus. Une tierce personne l’a reconnue après avoir vu les photos des appels à témoins. Suite à cela, cette ‘famille d’accueil’’ a contacté la police".