Empoisonnements de sept patients à Besançon : "Je n’ai rien fait", clame le médecin-anesthésiste suspecté

Il estime avoir été "traité et accusé injustement". Soupçonné d'avoir sciemment empoisonné sept patients, un médecin anesthésiste de Besançon affirme ce jeudi n'avoir "rien fait" dans un entretien accordé à L'Est républicain : "On m'accuse de crimes odieux que je n'ai pas commis", a fustigé l’homme mis en examen lundi 6 mars pour sept "empoisonnements avec préméditation" et placé sous contrôle judiciaire.





Il est soupçonné d'avoir volontairement introduit des doses mortelles de potassium et d'anesthésiques dans des poches de soluté de réhydratation lors des opérations de sept patients. Ces derniers avaient fait des arrêts cardiaques et deux d’entre eux n'avaient pas pu être réanimés. Des faits survenus entre 2008 et 2017 à Besançon sur lesquels est revenu le suspect.