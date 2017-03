Disparus d'Orvault : le procureur de Nantes a "bon espoir de retrouver les corps"

Le mystère s’est quelque peu dissipé, mais des zones d’ombre demeurent. Dimanche, Hubert C, beau-frère de Pascal Troadec, a reconnu devant les enquêteurs avoir commis un quadruple meurtre, indiquant avoir démembré puis brûlé les corps de Pascal, son épouse Brigitte, et leurs enfants Sébastien et Charlotte, disparus depuis le soir du 16 février. Le procureur de Nantes a donné de nouveaux détails ce lundi face aux médias.