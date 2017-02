EN DIRECT - Projet d'attentat kamikaze à Paris : l'"équipe" interpellée visait un lieu touristique

Selon nos informations, la sous-direction anti-terroriste de la police judiciaire, avec l'aide du Raid, a procédé à quatre arrestations à Montpellier et Sète à 6 heures ce vendredi matin, dans le cadre d'un projet d’attentat kamikaze à Paris. Parmi les interpellés figure une adolescente de 16 ans qui devait servir "d’appât" et se faire sauter avec un gilet explosif dans un lieu touristique de la capitale. Les trois autres arrestations concernent des hommes, majeurs : le petit ami de la jeune femme, un commanditaire présumé et un complice. Ils sont en garde à vue pour 96 heures, la durée autorisée dans le cadre d'une enquête pour terrorisme. Au cours d'une perquisition, les enquêteurs ont retrouvé une quantité non négligeable de TATP, un explosif.





Plus d'informations à venir...