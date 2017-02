EN DIRECT - 3 hommes soupçonnés de projeter un attentat arrêtés à Clermont-Ferrand, Marseille et en région parisienne

Trois hommes, soupçonnés de projeter un attentat, ont été arrêtés mardi à Clermont-Ferrand, à Marseille et en région parisienne par les services antiterroristes. "Les suspects avaient un projet et ils étaient suffisamment avancés pour que les policiers de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) décident de leur interpellation", explique une source proche de l'affaire. Selon nos informations, il s'agit d'une enquête préliminaire ouverte en janvier dernier par le parquet de Paris et confiée à la DGSI.