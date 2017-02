Enquête financière visant la famille de Théo : son frère demande"la vérité" sans que les siens soient "salis"

Entre janvier 2014 et juin 2016, "Aulnay Events" aurait ainsi reçu 678.000 euros de subvention d’Etat par le biais de contrats d’accompagnement à l’emploi. "La somme de 678 000 euros correspond au montant des aides que l’Etat a versé pour la rémunération des salariés durant un an et demi. Faites le calcul, on avait plus de 30 animateurs qui intervenaient sur Aulnay, sur l’Ile­-de­-France et ailleurs. Les animateurs étaient engagés en CDI pour mettre en place des activités et organiser des séjours", affirme Mickaël. Ses frères et sœur, Théo, Grégory, Eléonor faisaient partie des 30 salariés selon lui et ont, "au même titre que les autres", "bénéficié des contrats aidés".





L'inspection du travail n'aurait pourtant trouvé, selon nos confrères, aucun élément probant justifiant l'utilisation de cet argent. "Cela m’étonne beaucoup. Les agents de l’inspection du travail sont venus nous voir dans nos locaux et ils ont pu constater qu’il y avait un réel travail fourni, répond Mickaël. Les jeunes que l’on a salariés pourront en témoigner, les sorties que l’on a organisées en témoignent aussi. Alors que l’on dise la vérité sans essayer de nous salir".





Interrogé également sur une somme de 80.000 euros retirée en liquide en un an et demi, Mickaël déclare tout simplement que "c’était pour le fonctionnement de l’association. On a organisé des sorties, loué des bus… Tout est vérifiable". Les investigations se poursuivent.