Corbeil-Essonnes : une voiture fonce sur des policiers, deux interpellations

Depuis plusieurs heures, ils sont en garde à vue. Jeudi soir, deux hommes de 18 et 27 ans ont été interpellés après avoir foncé en voiture sur des policiers à Corbeil-Essonnes (Essonne).





Dans l'après-midi, quatre policiers de la brigade anti-criminalité ont tout d'abord voulu contrôler deux hommes installés à bord d'une voiture, dans une rue située derrière l'hôpital de Corbeil-Essonnes. Le conducteur a alors accéléré et leur a foncé dessus. "Deux agents ont fait usage de leur arme à trois ou quatre reprises. Ils ont blessé le conducteur et son passager", indique une source policière





Le véhicule a ensuite fui et les fonctionnaires l'a pris en chasse jusque dans le quartier sensible de Montconseil, au sud de la ville. Les deux occupants du véhicule ont alors abandonné leur voiture et tenté de fuir à pied.