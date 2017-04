Essonne : un chauffard écroué après avoir fauché et tué un CRS en civil

La scène décrite par les nombreux témoins fait froid dans le dos. Le joggeur - un CRS en civil - courait, lundi, au bord d'une route près de Massy (Essonne) lorsqu'il a été violemment percuté et traîné sur plusieurs mètres. Le CRS percuté est décédé peu après l'arrivée des secours. Le chauffard lui a ensuite roulé dessus et a pris la fuite. Agé de 21 ans, l'homme a été mis en examen pour "homicide involontaire" ce samedi avec les circonstances aggravantes de "mise en danger délibérée" et "délit de fuite".





Une décision du juge d'instruction qui n'a pas suivi celle du parquet qui avait ouvert une information judiciaire pour "violences volontaires avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner". Le ministre de l'Intérieur Matthias Fekl a salué dans un communiqué "la mémoire d'un jeune serviteur de l’État", âgé de 26 ans, et a félicité "le mobilisation des services" qui a permis de mener "rapidement à la localisation et à l’interpellation de l’auteur".