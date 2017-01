Essonne : un policier blessé dans la cité des Tarterêts à Corbeil-Essonnes

Un policier a été blessé par un parpaing mercredi soir dans la cité des Tarterêts à Corbeil-Essonnes (Essonne), selon des sources policières. Une agression qui ponctue une montée des tensions depuis plusieurs semaines dans ce quartier difficile.





La police effectuait une intervention dans le cadre d'une affaire de stupéfiants et procédait à une interpellation dans la cité quand plusieurs personnes ont pris les effectifs à parti. Un parpaing a alors été jeté sur une voiture de police sérigraphiée appelée en renfort. "Le parpaing a traversé la vitre" et le fonctionnaire de 39 ans "a été touché à l'arcade et à la pommette", a poursuivi une source policière. Ses jours ne seraient pas en danger.