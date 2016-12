Etampes (Essonne) : des policiers agressés pour avoir protégé l'installation d'une caméra de vidéosurveillance

Des policiers ont été pris pour cible, ce lundi en fin de journée, par des jets de pierre et de bouteilles en verre alors qu’ils surveillaient un mât sur lequel devait être fixé une caméra de vidéosurveillance. Dans l’après-midi, aux abords du quartier de la Croix-de-Vernailles, à Etampes (Essonne), des techniciens de la société Spie commencent à installer de matériel de surveillance. Rapidement, un attroupement de jeunes en colère oblige les ouvriers à appeler la police. L’ambiance est tendue, rapporte Le Parisien, et la mairie ordonne l’abandon de l’installation. La caméra est donc retirée et les techniciens quittent les lieux.