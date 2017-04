États-Unis : un homme recherché à Cleveland pour un meurtre diffusé sur Facebook

Dans la vidéo, que nous avons choisi de ne pas diffuser ici, le suspect se gare au bord de la route à côté d'un vieil homme. Il lui demande son nom, puis sort une arme à feu et lui tire dessus. La victime a été identifiée comme un homme de 74 ans du nom de Robert Godwin Sr. Stephens. Selon la police, les deux hommes ne se connaissaient pas.





Ce dimanche, des images filmées par des journalistes montraient la ville de Cleveland, en alerte maximum, complètement déserte. La police de Cleveland a indiqué dans la soirée que le suspect pourrait avoir quitté l'Ohio et demande aux habitants des Etats voisins (Pensylvannie, New York, Indiana et Michigan) de "rester prudents".





Dans la vidéo du meurtre, le suspect a adressé un message sans équivoque aux policiers : "Je continuerai à tuer tant que je n'aurais pas été arrêté".