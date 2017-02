Etats-Unis : un enfant de 8 ans victime d'une overdose à l'héroïne, ses parents toxicomanes à la barre

A en croire les parents, l’enfant aurait cessé de respirer brutalement, alors qu’il se trouvait dans son lit. Le père a raconté aux policiers qu’il s’était aperçu que son petit garçon ne respirait plus, quand il a vu que ses lèvres étaient devenues bleues. D'après lui, le garçonnet se serait étouffé avec son oreiller pendant son sommeil. Une version qui n'a pas convaincu les policiers. D'autant plus que des médicaments et des seringues avaient été retrouvés au domicile.