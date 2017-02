Eure-et-Loir : un suspect interpellé après la mort d'un médecin tué d'une trentaine de coups de couteau

Selon nos informations, vers 17h30, hier, un équipage de la BAC a remarqué sur la voie publique, à côté du commissariat, un individu qui se tenait le bras en écharpe, comme s’il était blessé. L’homme parle d’abord d’un accident du travail, avant d’évoquer une agression, dans des propos "décousus et vagues", selon une source proche de l’enquête. Des membres de sa famille se sont alors fait connaître auprès des policiers, indiquant qu’il s’était lui-même porté des coups de couteau, voulant "enlever de son bras une puce électronique". Ils font état de problèmes psychiatriques et indiquent qu’il aurait voulu mettre récemment fin à ses jours.





L’homme a alors été transporté à l’hôpital pour se faire recoudre le bras. Pendant ce temps, un homme se présentait au commissariat, assurant être certain que son oncle est l’auteur des coups mortels sur le médecin de Nogent-le-Rotrou. Des rapprochements d’identité sont effectués. Les policiers font le lien avec cet homme blessé au bras, pris en charge quelques minutes auparavant à proximité du commissariat. Le suspect est alors interpellé à l’hôpital. Selon nos informations, la mère du suspect était soignée par le médecin qui a été mortellement agressé. L’homme, placé en garde à vue, a 41 ans. Il n’est pas connu pour des faits de violence, mais uniquement pour des affaires liées à des trafics de stupéfiants. Il n’est pas non plus connu des services pour radicalisation.