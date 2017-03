Violente explosion à Bruxelles : un immeuble soufflé, sept blessés

Bruxelles s'apprête à se recueillir cette semaine, un an tout juste après les attentats du 22 mars 2016 qui ont fait 32 morts et plus de 320 blessés dans le métro et à l'aéroport de Bruxelles. Depuis cette date, tout événement inhabituel - même accidentel - est particulièrement scruté par les médias et la population.