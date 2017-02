Famille disparue à Orvault : ce que l'on sait de l'enquête

La famille est composée de quatre personnes : le père de famille Pascal Troadec, âgé de 49 ans, sa femme Brigitte et leurs deux enfants, Charlotte et Sébastien, âgés respectivement de 18 et 21 ans.





Pascal est employé depuis plus de 10 ans par l’entreprise Arlux-Visotec, une PME spécialisée dans la fabrication d'enseigne lumineuse, située à Orvault. "Je l'ai appelé et je suis tombé directement sur sa messagerie", a déclaré le PDG de la société. Selon les premiers éléments de l'enquête. Brigitte est originaire de Brest où elle a fait ses études avant de venir s'installer à Orvault avec son mari. Elle est salariée au centre d'impôts de Nantes et aurait dû quant à elle reprendre le travail lundi.





Le couple avait emménagé à Orvault il y a une dizaine d'années. "C'était des gens réservés, ils étaient là depuis au moins 10 ans. Ils ne faisaient pas parler d'eux et n'avaient pas forcément envie de nouer des relations", a confié une voisine. "Au début, on se disait bonjour et puis après non", a-t-elle ajouté. Un ami d'enfance du père, interrogé par Le Parisien, décrit le père de famille comme d'"un gars équilibré, normal". Selon les premiers éléments de l'enquête, cités dans le même journal, les deux époux se disputaient "assez régulièrement et bruyamment". Le père de famille aurait également connu plusieurs épisodes dépressifs.