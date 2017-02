Famille disparue à Orvault : "Il était assez réservé mais très gentil", un ami de Sébastien, le fils Troadec, témoigne

A Orvault, l’enquête sur la disparition de la famille Troadec avance. Le sang retrouvé appartient aux parents et à leurs deux enfants. Pourtant, la maison, située près de Nantes en Loire-Atlantique, ne présente aucune trace d’effraction et n’avait pas été fouillée. Leurs téléphones portables, eux, ont été éteints entre le 16 février au matin et la soirée du 17 février. Le mobile de leur fils Sébastien, 21 ans, a été le dernier à s’éteindre.





Un ami de cet étudiant en BTS informatique témoigne, soulignant cette absence anormale. Cela fait quinze jours qu'il ne lui a pas donné signe de vie. "Je m’inquiète énormément car c’est un ami avec qui je m’entendais très bien, a-t-il confié aux caméras de TF1. Il était assez réservé mais très gentil, très sociable avec les autres classes. Il allait beaucoup aux fêtes étudiantes."





Pour le moment, le mystère reste entier : les policiers n’ont retrouvé ni lettre d’adieu, ni testament.