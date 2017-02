Une amie de Charlotte Troadec témoigne : "Vu sa situation familiale, elle ne la racontait pas à tout le monde"

Âgée de 18 ans, Charlotte Troadec est scolarisée au lycée Notre-Dame de Fontenay-le-Comte, en BTS sanitaire et social. Stéphanie*, qui l’a connue il y a trois ans lors d’un stage à l’EPHAD Richebourg, une maison de retraite située non loin du château des Ducs de Bretagne, à Nantes, n’est pas surprise par ce choix de parcours scolaire. "C'est une fille sensible, qui aide ses amis. Elle était en bac pro sanitaire et social, confie-t-elle à LCI.fr. Donc voilà, le social, elle connaît".





Sur son profil Facebook (fermé), on la voit s'émouvoir des attentats du 13 novembre, se rendre à un rassemblement en hommage aux victimes de l'attaque de Charlie Hebdo, ou dénoncer, via un dessin, notre société de consommation. On l'aperçoit aussi souriante, au bowling, entourée d'amis, qui la complimentent par ailleurs pour sa beauté sous d'autres photos.