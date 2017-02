Famille Troadec : comment travaille la police technique et scientifique sur les scènes de crime ?

La sous-direction de la police technique et scientifique lance un nouvel outil, le Crim’in. Pouvez-vous nous en dire un mot ?

Il s’agit d’une application sur tablette qui devient le papier et le crayon de l’expert sur la scène de crime. Jusqu’à présent, tout était noté à la main sur place, puis reconstitué ou réécrit sur ordinateur après. Désormais, grâce à ce nouvel outil qui vient d’être livré après deux ans de travail et qui est en phase de test dans différents services, il est possible de tout enregistrer, tout de suite : plans, photos, indices… Cette nouvelle technologie permet de renseigner au fur et à mesure toutes les constatations et éléments essentiels à l’enquête et donc d’aller beaucoup plus vite, d’être plus efficace et opérationnel. C’est le calepin qui s’est dématérialisé.