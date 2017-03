Disparus d’Orvault : ce que l’on sait des dernières avancées de l’enquête

Après la disparition inquiétante des quatre membres de la famille Troadec (les parents et leurs deux enfants), le jeudi 16 février, à Orvault, en banlieue de Nantes, une information judiciaire a été ouverte le 27 février des chefs d'homicides volontaires, enlèvements et séquestrations. Depuis, l’enquête avance lentement, mais plus ou moins sûrement. Point par point, voici ce qu’ont révélé les investigations jusqu’à ce jeudi, où les enquêteurs ont retrouvé la voiture du fils Sébastien et découvert un livre scolaire au nom de Pascal Troadec à 2-3 km du lieu où ont été retrouvés un pantalon et les cartes de Charlotte. Plus tôt dans la journée, les recherches dans un étang non loin d'une maison familiale des parents n'avaient rien donné. Elles ont pris fin en début de soirée.