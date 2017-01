Femme retrouvée poignardée et partiellement brûlée à Cormeilles : ce que l'on sait de l'enquête

Que s'est-il passé dans cette maison à colombages de Cormeilles ? Quatre jours après la découverte d’une septuagénaire, poignardée et partiellement brûlée devant un pavillon isolé de ce petit village de l'Eure, le mystère reste entier. Une enquête a été ouverte pour tentative d’homicide volontaire dans cette affaire qualifiée de "complexe" par le parquet d’Evreux.





Ce sont des automobilistes qui avaient découvert mardi, peu avant 13 heures, la femme de 72 ans ensanglantée et appuyée sur le portillon de cette habitation située en bordure de route du Château de Malou. Une forte odeur de fumée se dégageait de la demeure. Les secours dépêchés sur place avaient alors évacué la victime, qui présentait de nombreuses "plaies" et des "brûlures" importantes, vers l’hôpital Saint-Louis à Paris. Si elle est toujours dans un état grave ce samedi et n’avait toujours pu être entendue par les enquêteurs, son pronostic vital n’est plus engagé.