Ferrières-en-Brie : ils kidnappent le chauffeur et volent sa cargaison high tech

C’est alors que les malfaiteurs le ceinturent et le bâillonnent. Dans un de leur véhicule, ils chargent à la hâte quelque 650 colis. A l’intérieur : du matériel informatique et des téléphones. Le chauffeur sera relâché quelques minutes plus tard dans la forêt, près de Dampart. L’enquête a été confiée à la police judiciaire de Meaux.