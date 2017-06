Fête de la musique : trois morts à Paris, Marseille et Épinal, 142 interpellations dans la capitale... le bilan de la soirée

Il était 22h lorsqu'un homme de 35 ans a sauté "volontairement" dans la Seine à hauteur du Pont-Neuf à Paris. La brigade fluviale ainsi que 12 sapeurs-pompiers se sont rendus sur place et l'ont sorti de l’eau. Évacué en arrêt cardio-respiratoire et en urgence absolue vers l’hôpital de l’Hôtel-Dieu, il décèdera un peu plus tard.