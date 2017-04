Filière djihadiste "Cannes-Torcy" : un procès hors-norme à Paris

A l'automne 2012, trois hommes décident de partir en Syrie. Ibrahim Boudina annonce à sa mère qu'il part en vacances avec un ami d'enfance, Abdelkader Tliba. Ils s'envolent pour la Syrie, via la Turquie. Déjà dans le viseur des autorités, les deux hommes sont mis sous surveillance : on scrute leurs contacts téléphoniques, les messages postés sur les réesaux sociaux... Pour les enquêteurs, le réel but du voyage de Boudina ne fait guère de doutes : le jeune homme a "combattu au sein de groupes jihadistes syriens pendant près de seize mois, est revenu clandestinement en France et s'est doté d'une arme et d'explosifs" pour des attentats.





Le 3 janvier 2014, la police grecque prévient la France que Boudina est sur le chemin du retour : il est contrôlé par la police grecque mais reste dans la nature, entre la Grêce et sa destination finale, la France. Tilba lui, est arrêté puis écroué. Prévenue par les autorités grecques du retour de I. Boudina, la DCRI surveille ses points de chute possibles sur la Côte d'Azur et le repère. Le 11 février, elle l'interpelle en bas de l'immeuble de Mandelieu-La-Napoule, où un de ses proches a un logement. C'est dans cet immeuble que les policiers découvrent des engins explosifs artisanaux, des bombes confectionnées dans des canettes de soda, ainsi que des chargeurs. Au cours du démantèlement de la cellule, les enquêteurs mettent la main sur plusieurs testaments, dont deux rédigés par Ibrahim Boudina et Abdelkader Tliba.