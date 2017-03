Un courrier piégé explose au siège du FMI à Paris et blesse une personne, la section antiterroriste saisie

L'enquête a été confiée à la section antiterroriste du parquet de Paris. "L'enquête en flagrance est notamment ouverte pour tentative d'assassinat et destruction par moyen explosif en relation avec une entreprise terroriste, et association de malfaiteurs terroriste criminelle", a annoncé le parquet. Les investigations ont été confiées à la Sous-direction antiterroriste (Sdat) et à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). Une source proche de l'enquête a déclaré à l'AFP que "la cible et le mode opératoire" rendent cette saisine "logique". Pour l'instant, l'acte n'a pas été revendiqué.





Le Premier ministre, Bernard Cazeneuve, a dû écourté une visite dans la Somme. De son côté, Chrisitine Lagarde, la directrice générale du FMI, a condamné un "acte de violence lâche". "J'ai été en contact avec le bureau et ma compassion va à nos collègues là-bas", a-t-elle par ailleurs ajouté en réaffirmant "la détermination du FMI à poursuivre son travail conformément à notre mandat".





Cet incident intervient après que la police grecque ait annoncé mercredi soir avoir intercepté un colis piégé destiné au ministre allemand des Finances, Wolfgang Schäuble. Le groupuscule grec, "Conspiration des cellules de

feu", en a revendiqué l'envoi depuis.