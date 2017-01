Val-de-Marne : trois morts dont deux enfants dans l'incendie d'un appartement

Le réveillon a tourné à la tragédie à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne). Trois personnes, dont deux enfants, âgés de 3 et 6 ans, vraisemblablement de la même famille, ont trouvé la mort ce samedi dans l'incendie d'un immeuble de Fontenay-sous-Bois. "Une troisième enfant d'environ 8 ans a été sauvée in extremis des flammes dans le même appartement" et se trouve dans un état "grave", a précisé auprès de l'AFP le porte-parole des pompiers de Paris, Gabriel Plus.





Le sinistre s'est déclaré après 18 heures dans un appartement du 13e étage d'une tour en comptant 18, proche de la gare de Fontenay, dans le quartier Larrice. Les victimes ont vraisemblablement fait une chute mortelle en tentant d'échapper aux flammes qui ravageaient l'appartement. Un habitant d'une tour proche a en effet affirmé avoir aperçu une femme passer de son appartement au balcon inférieur, avant de tomber.