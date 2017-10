Fusillade à Las Vegas : "A deux mètres devant moi, j'ai vu une femme touchée par un tir"

De là, il assiste à l'impensable : "A environ deux mètres devant moi, j'ai vu une femme être touchée par un tir, elle était pliée en avant. Elle ne cherchait pas encore à s'enfuir parce que la fusillade ne faisait que commencer." Il poursuit : "Je ne sais pas du tout combien de temps les tirs ont duré. Mais j'ai eu l'impression d'entendre des centaines et des centaines de coups de feu, en boucle."





Dix minutes après que la fusillade s'est arrêtée, Corey a quitté les lieux avec ses proches, qui sont tous sains et saufs. Choqué, il regarde à présent l'évolution de la situation sur les réseaux sociaux. "Je vis ici, tout cela est déplorable" nous dit-il. La police de Las Vegas, dans un point presse tenu dans la matinée, indique que la fusillade a fait "au moins 20 morts et plus de 100 blessés". Le tireur a été abattu et sa compagne est toujours recherchée actuellement.