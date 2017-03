Attaque d'un lycée de Grasse : "Il m'a dit qu'il n'avait pas fini sa mission", raconte un gardien de l'établissement

Le lycéen de 16 ans interpellé après avoir ouvert le feu dans le lycée Tocqueville de Grasse (Alpes-Maritimes) ce jeudi 16 mars a passé la nuit en garde à vue. Le gardien de la salle de sport du lycée, Pascal Baudesson, a raconté le soir-même au 20 heures de France 2 son dialogue avec le jeune homme, qu’il a vu arriver lourdement armé.





"Il était calme, un peu énervé, mais pas agressif envers moi, se remémore celui qui a été le premier à croiser le chemin du tireur, interrogé par France 2. Il avait un fusil à pompe et (...) un pistolet, un 38. Je discute avec lui, je me protège, et je lui dis : 'qu'est-ce que tu fais là' ? Il me dit : 'je n'ai pas fini de régler mon problème'."