Fusillade mortelle à Toulouse : le tueur était habillé d'un niqab et cachait son arme dans une poussette

TOULOUSE - Une fusillade a fait un mort et six blessés, dont deux graves, lundi soir dans le quartier sensible de La Reynerie à Toulouse. L'auteur des coups de feu a approché sa victime déguisé vêtu d'un niqab et avec une poussette dans lequel il avait dissimulé le fusil d'assaut avec lequel il a fait feu.