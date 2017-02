Gap : des ouvriers blessés après l'explosion d'une grenade de la Seconde Guerre Mondiale cachée dans le plafond

L'avenue Foch de Gap a été violemment secouée mercredi après qu'une grenade de la Seconde Guerre Mondiale ait explosé dans un appartement en rénovation. L'engin est tombé du plafond et a éclaté au moment de toucher le sol, blessant les deux ouvriers présents dans la pièce. Si le premier s'en est tiré avec quelques égratignures à un bras, le second a eu moins de chance en étant plus gravement atteint à l'abdomen et aux jambes, rapporte France 3 Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Son pronostic vital n'était toutefois pas engagé.





De nombreux morceaux de bois et décombres ont été projetés à travers l'appartement dans l'explosion. Un périmètre de sécurité a rapidement été mis en place, tandis que les pompiers intervenaient. Deux démineurs ont été dépêchés sur place et ont pu désamorcer une seconde grenade, raconte La Provence. L'endroit sécurisé, le périmètre a pu être levé pour permettre aux riverains de rentrer chez eux.