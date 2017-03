Gard : le gendarme avait enterré la plainte pour tentative d'homicide, six ans plus tard les suspects tuaient une autre victime

Une décision aux conséquences dramatiques : les deux agresseurs de Wilfried, Eric Meynier et Ludovic Serra, tueront six ans plus tard leur victime suivante, Frédéric, un jeune gay vivant à Sérignan (Hérault). Le lien entre les deux affaires sera fait rapidement par les enquêteurs. Selon eux, le crime aurait pu être évité, du moins si les premiers gendarmes avaient fait leur travail. Éric Meynier et Ludovic Serra ont été condamnés en 2013 à 30 et 25 ans de réclusion criminelle.





Le 6 mars dernier, la justice nîmoise a accordé 6000 euros au titre du préjudice moral à Wilfried Cerveaux. "La faute est reconnue, mais ses conséquences sont indemnisées à la marge", a estimé son avocat, cité par Midi-Libre.