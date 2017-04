Gard : la soirée familiale dégénère, 3 personnes grièvement blessées

La soirée en famille a viré au drame à Saint-Ambroix, dans le Gard, dans la nuit de dimanche à lundi. Trois personnes ont été grièvement blessées par un jeune homme de 30 ans qui a ouvert le feu sur eux avec un fusil de chasse, a-t-on appris lundi de source proche de l’enquête.





Le drame s’est noué peu après minuit sur fond d’alcool. Selon les premiers éléments de l’enquête, une dispute aurait éclaté entre plusieurs membres d’une famille. Le fils se serait alors saisi d’un fusil de chasse et aurait tiré sur ses parents ainsi que sur un autre homme qui était également présent.





Grièvement blessées au niveau de la tête et de l’abdomen, les trois victimes ont été transportées vers les hôpitaux de Nîmes et Alès. Le pronostic vital des parents est engagé. Le tireur présumé a été interpellé et placé en garde à vue. La brigade de recherche d’Alès est en charge de l’enquête.