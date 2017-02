Gard : un crâne et des ossements retrouvés près d'un aérodrome

Macabre découverte lundi matin pour des militaires du 13e Régiment de Dragons Parachutistes. Alors qu'ils s'entraînaient dans la garrigue, près de l'aérodrome de Deaux (Gard), ils sont tombés sur un crâne et des os.





"Lorsque le crâne a été retrouvé, il n'était pas enterré et il n'y avait aucun indice, notamment d'identification de la victime. Il n'y avait pas de vêtement non plus ", indique une source militaire à nos confrères d'Objectif Gard.