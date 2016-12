Gendarmes tués dans l'Oise : les conditions météo mises en cause

Après la mort de trois gendarmes dans ce qui ressemble à un accident de la route, ce vendredi près de Berneuil-en-Bray dans l'Oise, non loin de Beauvais, le procureur de la République Luc Pèlerin a indiqué ce samedi en conférence de presse que la "route était glissante, notamment en raison de l'humidité", mais aussi à cause de la terre, puisque le lieu se trouve sur une "zone de chargement et déchargement agricoles".





Le jour du drame, les trois militaires étaient en patrouille dans le cadre d'une opération de prévention "contre les cambriolages" lorsque, vers 17h45, "pour une raison encore inconnue", le véhicule "a perdu sa trajectoire en sortie de courbe avant d'être percuté en opposé" par une camionnette, a-t-il expliqué, reprenant les éléments de l'enquête ouverte contre X pour homicide involontaire et blessures involontaires par la brigade de recherche de Beauvais. Les deux adjoints et le sous-officier, affectés à la gendarmerie de Méru, avaient entre 18 et 26 ans.