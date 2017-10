"On m'a volé ma vie": un instituteur soupçonné de viol sur une fillette espère être innocenté

Il n'a jamais cessé de clamer son innocence. Si le parquet général de Dijon doit se prononcer en faveur du placement sous le statut de simple témoin d'Eric P., professeur des écoles, ce dernier a réclamé, ce jeudi, la levée de sa mise en examen en novembre 2016 pour le viol d'une de ses élèves de quatre ans à Genlis (Côte-d'Or).





Et pour cause, des éléments discordants sont apparus au fil de l'enquête. Le jour des faits, survenus en novembre 2016, l'enseignant n'est pas seul. Il dirige la classe avec une collègue qui indique aux gendarmes que ce dernier "ne s'est retrouvé seul avec les enfants que pendant cinq minutes et encore, entre la salle de classe et la cour de récréation". "Je ne vois pas de créneau propice à ce genre d'acte", précise pour sa part la directrice de l'établissement scolaire.