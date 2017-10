"On m'a volé ma vie": un instituteur soupçonné de viol sur une fillette espère être innocenté

Quand elle a été entendue par les enquêteurs, la petite fille, scolarisée en école maternelle a dit que "le maître" lui aurait "gratté son kiki". L'enseignant et père de quatre enfants sans antécédent judiciaire et très bien noté lors de son inspection à l'école avait immédiatement été placé en garde à vue et mis en examen pour viol et atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité. Il avait ensuite été placé en détention provisoire et suspendu de l'Education nationale. La cour rendra sa décision dans un mois.