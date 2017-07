Gers : la gendarmerie lance un appel sur Facebook pour identifier un homme qui ne s'exprime que par des grognements

Qui est-ce ? "Un jeune homme âgé d’environ 16 à 20 ans, de corpulence mince, une dent cassée, la peau mate, les yeux clairs et les cheveux bruns. Lors de sa découverte, il n’était vêtu que d’un sweat noir déchiré, un short vert et des baskets". La description est détaillée et pour cause, la brigade de gendarmerie de Lectoure tente de retrouver l’identité de ce jeune homme découvert, ce jeudi vers 02h40, dans la commune de Tournecoupe.





"Dépourvu de pièces d’identité, il ne communiquait que par grognements", explique la gendarmerie sur sa page Facebook qui a lancé un appel à l’aide auprès des internautes de la région.