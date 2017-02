Gironde : à 14 ans, il braque une station-service et se rend à la gendarmerie pris de remords

C'est ainsi que les gendarmes ont eu la surprise de voir un jeune ado de 14 ans, arriver avec sa mère dans leurs bureaux pour vider son sac. A nos confrères de Sud-Ouest, l'avocat du jeune garçon, Me Uldrif Astié explique : "Il était rongé par le remords et a décidé, avec sa mère, de se dénoncer et de se rendre à la brigade de gendarmerie". Jeune garçon sans histoire, il raconte aux gendarmes que son geste était motivé par l'idée de se faire de l'argent facilement.





Comment ces trois jeunes ont-ils eu l'idée d'un tel acte ? Une idée presque surgie de nulle part dont il parle à deux de ses amis du même âge. L'un faisait le guêt, le second l'accompagnait. Les trois jeunes ont été présenté au parquet des mineurs de Bordeaux, une information judiciaire pour vol à main armée a été ouverte. Tous trois ont été placés en liberté surveillée préjudicielle.