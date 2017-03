Gironde : appel à témoins après la disparition de deux frères

L’un est âgé de 12 ans, l’autre de 15. Deux frères auraient fugué de leur famille d’accueil mercredi dernier à Laruscade, près de Bordeaux, indique la gendarmerie de la Gironde qui a lancé un appel sur sa page Facebook.





Denis et Alex Sejdovic auraient quitté le domicile de leur famille d'accueil à pied, sans moyens de paiement ni pièces d’identité, précisent les gendarmes. Au moment de leur fugue, Denis, qui mesure 1m70, a les cheveux bruns et les yeux marrons, portait un pantalon et un tee-shirt noirs et un foulard noir avec des étoiles blanches.





Alex, qui mesure 1m45, cheveux et yeux marrons, a une cicatrice au milieu du front. Au moment de sa disparition, il avait une veste noire et un pantalon de couleur rouille.

Toute personne susceptible d’avoir des renseignements qui pourraient aider les recherches peut contacter la brigade de gendarmerie de Saint Savin au 05 57 94 09 50.