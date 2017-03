Gironde : disparition inquiétante d’un adolescent

La gendarmerie de la Gironde a diffusé un appel sur Facebook après la disparition inquiétante d’un jeune homme de 17 ans. Samuel a été vu pour la dernière fois vendredi en début d’après-midi à Pomerol. Il s’est absenté du domicile de ses grands-parents pour faire une promenade à pied dans la commune, explique la gendarmerie sur sa page. Il n’avait alors sur lui ni argent, ni téléphone portable.





Depuis, sa famille n’a plus de nouvelles. Au moment de son départ, Samuel, qui mesure 1m80, a des cheveux châtains clairs avec des reflets roux et une barbe naissante, portait un blouson noir et un pantalon beige.





Les personnes susceptibles d’avoir des éléments qui pourraient faire avancer l’enquête sont invitées à joindre la gendarmerie de Libourne au 05.57.50.82.00.