Gironde : un corps incomplet découvert sur une plage

Une autopsie a depuis été ordonnée par le parquet de Bordeaux qui n’était pas joignable ce lundi matin. Celle-ci pourra peut-être permettre d’en savoir plus sur le sexe de cette personne et l’origine de son décès. Le corps très abîmé ne permettait pas pour l'heure d'en savoir plus.





Toutes les hypothèses, celles d’un geste désespéré à un acte criminel, sont ouvertes. Le service spécialisé de la division criminelle de la direction interrégionale de la police judiciaire de Bordeaux est chargée de l'enquête.