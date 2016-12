Graffitis antisémites et anti-Roms sur une école de Montreuil : garde à vue prolongée pour le récidiviste interpellé lundi

La police a remonté la piste du suspect grâce aux points qu'il place au milieu des O et à son écriture en allemand. Lundi matin, un homme âgé de 44 ans a été interpellé chez lui à Montreuil puis placé en garde à vue à 11 heures. "Celle-ci a été renouvelée ce mardi matin", a indiqué une source judiciaire à LCI.





Le quadragénaire est soupçonné d'avoir tagué des inscriptions contre les Juifs et les Roms, des croix gammées et des étoiles de David sur le portail et la boîte aux lettres de l'école maternelle publique Anne Frank située 37, rue Colbert à Montreuil (Seine-Saint-Denis). Apparus durant la nuit de Noël, qui coïncidait cette année avec le premier jour de la fête juive de Hanouka, les tags avaient été découverts dimanche matin par des passants.