Il critique la nouvelle coupe de sa compagne, le coiffeur le frappe à coups de crosse de pistolet

L’histoire est un peu tirée par les cheveux. Le gérant d’un salon de coiffure de Grenoble a été placé en garde à vue ce mercredi matin pour avoir frappé le compagnon d’une de ses clientes. France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, qui révèle l'information, explique que la dispute aurait éclaté à cause d’une coupe de cheveux… jugée ratée.





Des critiques qui n’ont apparemment pas été du goût du jeune gérant de 28 ans. Echaudé, celui-ci aurait dégainé son pistolet et frappé son interlocuteur à coup de crosse. Le blessé contacte ensuite la police, qui se déplacera sur les lieux mardi 7 février en fin de journée mais trouvera porte close. Le suspect ne sera interpellé que le lendemain matin et l’arme retrouvée.





Mais ce récit n’est pas du goût du gérant grenoblois. Il explique à France 3 avoir réagi en état de légitime défense. Selon lui, ce serait en fait le compagnon de sa cliente qui l’aurait agressé. Un mois et demi après la coupe, l’individu serait venu demander son remboursement. Mais le refus du gérant lui aurait fait dressé les cheveux sur la tête, et il se serait montré menaçant envers les employés. Le patron reconnaît ainsi avoir frappé l’individu mécontent, mais dément avoir utilisé un pistolet. Ratée ou non, la coupe a débordé.