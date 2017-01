Grenoble : la permanence du PS encore vandalisée à la veille de la primaire

En un an, la permanence a été dégradée une dizaine de fois et a même fait l'objet de tirs au printemps dernier, a souligné auprès de l'AFP Thibaud Pikorki, permanent fédéral. "J'en suis à ma douzième plainte en un an. Il n'y a pas de caméra de surveillance dans les rues. Maintenant ça suffit cette violence", s'est-il indigné. "Je n'ai pas envie de dramatiser les choses [...], la primaire se passera bien, elle est très bien organisée en Isère, on ne va pas se faire peur", a-t-il néanmoins relativisé.





"Les ennemis de la démocratie ont à nouveau tenté de saccager la fédération PS de l'Isère. Ne jamais céder !", a tweeté samedi le premier secrétaire du PS Jean-Christophe Cambadélis.