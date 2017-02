Guyane : deux mineurs mis en examen pour vol et agression sexuelle contre des enseignantes

Les faits se sont déroulés fin janvier, et la première attaque remonte au 20 janvier dernier. Une enseignante de Grand Santi avait été "agressée à son domicile par deux individus porteurs d'un couteau, qui la menaçaient et lui touchaient le sexe et les fesses par-dessus les vêtements", a indiqué le procureur. La victime avait alors remis 420 euros aux deux individus "qui tentaient à plusieurs reprises de conduire la victime dans la chambre à coucher". Elle avait résisté et avait été blessée à la main, avec une ITT de 10 jours.





Deux jours plus tard, les deux hommes ont remis ça, chez une autre enseignante de la même commune. Et cette dernière a été "victime d'une tentative de vol avec effraction en pleine nuit à son domicile par deux individus qui prenaient la fuite suite aux cris de la victime", toujours selon le procureur.





Ce sont des tests ADN qui ont permis "de confondre les deux mineurs" qui ont "reconnu les faits", selon la même source. Ils affirment par ailleurs avoir "décidé de s'attaquer à des femmes seules d'origine métropolitaine ", car ils les considéraient comme "des proies plus faciles", poursuit le procureur dans son communiqué.