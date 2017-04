Guyane : un suspect interpellé après le sixième meurtre dans le département en 2017

Particulièrement touchée par l’insécurité, la Guyane détient le triste privilège d'être le territoire français le plus meurtrier par nombre d'habitants avec 42 homicides (en majorité par armes à feu) commis en 2016 et 38 en 2015. Même chose ou presque du côté des cambriolages, des vols violents et des vols de véhicules, où la Guyane est seuelement devancée par Mayotte (voir l’infographie ci-dessous). Un "record" qui est d’ailleurs l’un des nombreux motifs de la contestation qui sévit dans le département depuis maintenant plus de trois semaines, en particulier à Saint-Laurent-du-Maroni, la deuxième plus grande ville guyanaise.