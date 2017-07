Halte aux feux de forêt : mégot, barbecue, débroussaillage... les règles pour éviter l'incendie

PRÉVENTION - Plus de la moitié des incendies de forêt sont accidentels, comme cela semble être le cas concernant le feu qui a ravagé 800 hectares dans les Bouches-du-Rhône ce week-end et qui se serait déclaré à cause d'un mégot mal éteint. Même quand c'est par inadvertance, l'auteur est passible de sanctions pénales. Voici des conseils de prévention pour éviter l'embrasement.