Halte aux feux de forêt : mégot pas éteint, débroussaillage, barbecue... les règles pour éviter l'incendie

Ce geste est interdit en voiture sur le bas côté des routes qui longent les forêts, bois ou pinèdes ou à pieds lors d'une promenade ou d'une randonnée. L'incandescence de la cigarette risque en effet d'enflammer les herbes sèches et si le vent s'en mêle, le départ de feu peut être très rapide. D'une façon générale, il est interdit toute l'année de jeter des objets incandescents dans les bois, le maquis ou la garrigue.





Dans les forêts à risque d'incendie, griller une cigarette peut carrément être prohibé. C'est par exemple le cas dans celles des Bouches-du-Rhône, où "durant les mois de juin, juillet, août et septembre, il est interdit à toute personne de fumer ou de jeter des objets en ignition dans des espaces exposés aux risques d'incendies de forêts [...] ainsi que sur les voies qui la traversent", précise l'arrêté de la préfecture en question relatif à l'emploi du feu et au brûlage des déchets verts et autres produits végétaux.